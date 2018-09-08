Сборная Испании обыграла в гостях Англию в центральном матче дня Лиги наций

Игра завершилась со счетом 2:1.

В Лондоне на стадионе Уэмбли завершился центральный матч игрового дня Лиги наций УЕФА, в котором сборная Англии принимала команду Испании.

Игра завершилась со счетом 1:2, сообщает официальный сайт турнира.

Все основные события в этом матче произошли в первом тайме, который получился весьма насыщенным и очень интересным для болельщиков.

Счет в игре на 11-й минуте открыл игрок хозяев поля Маркус Рэшфорд. Однако, уже спустя две минуты, Сауль Ньигес сравнял счет, а на 31-й минуте случился ключевой эпизод в игре - Морено Родриго забил решающий и победный гол для команды Испании.

Сразу после перерыва, в начале второго тайма, головами столкнулись в центре поля Дани Карвахаль и Люк Шоу, в результате чего англичанин несколько минут лежал на газоне и над ним работали шесть врачей. В итоге, игрока унесли с поля на носилках.

В концовке матча англичане имели преимущество и ряд моментов для того, чтобы сравнять счет в игре, но матч так и завершился минимальной победой гостей.