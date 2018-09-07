Молодежная сборная Украины по футболу в сложном матче обыграла команду Латвии

Игра завершилась со счетом 3:2.

В Запорожье на Славутич-Арена завершился матч отборочного тунира Евро-2019 среди молодежных команд в котором сборная Украины U-21 принимала команду Латвии.

Игра завершилась со счетом 3:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы уверенно провели первый тайм, имели большое игровое преимущество и реализовали его в счет 2:0 на табло по итогам тайма. На 21-й минуте забитым голом отличился Денис Попов, а на 28-й - Марьян Швед.

Впрочем, после перерыва картина игры резко изменилась. В течение трех минут гости сумели сравнять счет. На 60-й минуте гол забил Владислав Федоров, а на 63-й отличился Мартинс Кигурс.

Впрочем, уже на 65-й минуте Виктор Коваленко вновь вівел украинцев вперед. Как оказалось, єтот гол стал победным для украинской команды.

Таким образом, после 7 туров соревнований у сборной Украины 11 очков - 3 победы и две ничьи, при двух поражениях, и она делит 3-4 места в группе со сборной Шотландии. Лидерами отборочной Группы 4 являются команды Англии (17 баллов) и Нидерландов (12).