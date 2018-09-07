Зинченко: матч во Львове при пустых трибунах - это сложно

Игрок сборной Украины подвел итог первому матчу Лиги наций и поделился своим мнением о втором.

Автор победного гола сборной Украины в матче Лиги наций УЕФА против Чехии Александр Зинченко прокомментировал победу "сине-жёлтых" в Угерске-Градиште.

- Гол, как говорится, не пахнет. Цыганков выполнил передачу, а вратарь не разобрался с защитником. Получается, я оказался там, где нужно. Это победа всей команды, и мы её действительно заслужили. Хорошо разобрали соперника, создали большое количество моментов. Просто нужно работать над реализацией, - отметил игрок в интервью Terrikon.

Что касается эмоционального общения с Андреем Шевченко, то это всё рабочие моменты. Было видно, что Марлос немного подсел, нужно было помочь ему в обороне.

Сумасшедшая атмосфера. Такое впечатление, что мы играли дома. А вот матч во Львове проведём при пустых трибунах. И это действительно сложно. Болельщик - это наш 12-й игрок. Но ничего, справимся. Нам уже приходилось выходить из такой ситуации, с той же с Исландией. Поэтому опыт есть.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины обыграла команду Чехии в гостях в матче Лиги наций УЕФА со счетом 1:2.

Игра 2-го тура соревнований - против команды Словакии - состоится 9 сентября во Львове. По решению контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА матч пройдет при пустых трибунах.