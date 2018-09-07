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Коноплянка дал подзатыльник Зинченко перед матчем с Чехией - "на фарт" (видео)

14:40, 07 сентября 2018
Футбол
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Коноплянка пошутил перед матчем с Чехией и это оказалось "на фарт" / Reuters

Игрок сборной Украины Евгений Коноплянка дал подзатыльник своему партнеру по команде Александру Зинченко в автобусе, по дороге на стадион.

Команда ехала к месту проведения матча Лиги наций Чехия - Украина, а видео подзатыльника выложено на странице Коноплянки в Instagram.

"Старина! Теперь так всегда перед игрой будем делать на фарт", - написал в посте к видео Коноплянка.

Как сообщал УНИАН, матч в Чехии закончился со счетом 1:2 в пользу сборной Украины.

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Теги: #сборная Украины#Лига наций УЕФА#матч Чехия - Украина