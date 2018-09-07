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Болельщиков сборной Украины отпустили из чешской полиции

12:57, 07 сентября 2018
Футбол
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Президент ФФУ Андрей Павелко (слева) лично провел переговоры с представителями полиции Чехии по поводу освобождения украинских фанатов / footboom.net

Все восемь болельщиков сборной Украины, задержанные после окончания матча Лиги наций чешской полицией, освобождены и смогут сегодня вернуться на родину.

Переговоры с полицией продолжались до двух часов ночи, рассказал FootBoom один из фанатов, чьи друзья были среди тех, кто попал после победного для Украины поединка со сборной Чехии в полицейский участок.

- Украинцы умеют стоять друг за друга горой. И в Чехии мы увидели это на практике, - прокомментировал болельщик.

Сразу после завершения матча президент ФФУ Андрей Павелко пообещал представителям СМИ, что поедет в полицию и поможет задержанным.

По словам болельщика, Павелко лично участвовал в переговорах с полицией и помог с оплатой штрафа, который выписали украинским фанатам чешские правоохранители. 

Как сообщал УНИАН, накауне, после победного матча Лиги наций УЕФА Чехия - Украина (1:2) чешская полиция задержала восемь болельщиков сборной Украины.

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Теги: #сборная Украины#Лига наций УЕФА#матч Чехия - Украина