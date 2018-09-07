Болельщиков сборной Украины отпустили из чешской полиции

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко лично вел переговоры с представителями полиции Чехии.

Все восемь болельщиков сборной Украины, задержанные после окончания матча Лиги наций чешской полицией, освобождены и смогут сегодня вернуться на родину.

Переговоры с полицией продолжались до двух часов ночи, рассказал FootBoom один из фанатов, чьи друзья были среди тех, кто попал после победного для Украины поединка со сборной Чехии в полицейский участок.

- Украинцы умеют стоять друг за друга горой. И в Чехии мы увидели это на практике, - прокомментировал болельщик.

Сразу после завершения матча президент ФФУ Андрей Павелко пообещал представителям СМИ, что поедет в полицию и поможет задержанным.

По словам болельщика, Павелко лично участвовал в переговорах с полицией и помог с оплатой штрафа, который выписали украинским фанатам чешские правоохранители.

Как сообщал УНИАН, накауне, после победного матча Лиги наций УЕФА Чехия - Украина (1:2) чешская полиция задержала восемь болельщиков сборной Украины.