Ахметов хочет купить македонский клуб – СМИ

Владелец Шахтера Ринат Ахметов ведет переговоры о покупке Вардара.

Украинский миллиардер Ринат Ахметов ведет переговоры о приобретении македонского клуба Вардар.

По информации источника, самолет с приближенными к Ахметову людьми прибыл в Скопье в прошедшие выходные. Представители владельца Шахтера ведут переговоры о покупке не только футбольного, но и гандбольного клуба Вардар, сообщает Isport со ссылкой на македонский Sport1.mk.

Украинская делегация уже посетила тренировочную базу македонцев, чтобы оценить условия, в которых находится команда.

На данный момент Вардар принадлежит российскому бизнесмену Сергею Самсоненко. При этом издание добавляет, что у клуба есть непогашенные долги в размере двух миллионов евро. По некоторой информации, новые хозяева клуба, в случае его приобретения, готовы погасить все долги до 31 декабря текущего года.