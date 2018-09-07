Ахметов хочет купить македонский клуб – СМИ
11:17, 07 сентября 2018Футбол
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Владелец Шахтера Ринат Ахметов ведет переговоры о покупке Вардара.
Ахметов может приобрести еще один футбольный клуб / УНИАН
Украинский миллиардер Ринат Ахметов ведет переговоры о приобретении македонского клуба Вардар.
По информации источника, самолет с приближенными к Ахметову людьми прибыл в Скопье в прошедшие выходные. Представители владельца Шахтера ведут переговоры о покупке не только футбольного, но и гандбольного клуба Вардар, сообщает Isport со ссылкой на македонский Sport1.mk.
Украинская делегация уже посетила тренировочную базу македонцев, чтобы оценить условия, в которых находится команда.
На данный момент Вардар принадлежит российскому бизнесмену Сергею Самсоненко. При этом издание добавляет, что у клуба есть непогашенные долги в размере двух миллионов евро. По некоторой информации, новые хозяева клуба, в случае его приобретения, готовы погасить все долги до 31 декабря текущего года.
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