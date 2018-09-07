Тренер сборной Чехии: мы не успевали закрывать украинцев в средней зоне

Карел Яролим не скрывал своего разочарования результатом.

Главный тренер сборной Чехии по футболу Карел Яролим прокомментировал итоги матча 1-го тура Лиги наций УЕФА, в котором его подопечные играли со сборной Украины.

"Мне очень жаль, ведь мы пропустили не только мяч на последних минутах матча, но и мяч на последних минутах первого тайма. Моментов было много у ворот обеих команд. Итак, счет встречи мог быть совсем другим", – приводит слова Яролима ФФУ.

"Мы знали лучшие качества украинских футболистов. Этот матч только их подтвердил. Да, мы забили, но после этого наши игроки не успевали закрывать соперника в средней зоне. Я собирался изменить тактику во втором тайме, но надеялся, что первая половина закончится в нашу пользу".

Ранее Андрей Шевченко прокомментировал победный матч сборной Украины над командой Чехии.

Как сообщал УНИАН, накануне, в стартовом матче Лиги наций Чехия дома не сумела сохранить даже ничью в матче против сборной Украины, пропустив гол в добавленное время (1:2).