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Восемь украинских фанатов задержаны чешской полицией после матча Лиги наций

00:41, 07 сентября 2018
Футбол
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Facebook Михаила Реуцкого

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист сайта Sport.ua Михаил Реуцкий. Причина задержания остается неизвестной.

REUTERS
Facebook Михаила Реуцкого

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Также известно, что болельщики сборной Украины в гостевом матче против чешской команды исполнили известный хит «Путин - х*йло». Как информирует replyua.net, фанаты запомнились фантастическим исполнением национального гимна Украины.

Болельщики, приехавшие на эту игру за сотни километров, своим пением произвели неизгладимое впечатление на местных зрителей.

Facebook Михаила Реуцкого

Напомним, что матч Чехия - Украина начался с казуса. На арене дважды пропадало освещение, из-за чего начало перенесли на 15 минут. 

Как сообщал УНИАН, сборная Украины одержала победу над Чехией со счетом 2:1. Это была дебютная игра "сине-желтых" в Лиге наций.

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Теги: #сборная Украины по футболу#матч Чехия - Украина