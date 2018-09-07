Восемь украинских фанатов задержаны чешской полицией после матча Лиги наций

Украинский болельщики, приехавшие на игру, запомнились фантастической поддержкой своей команды.

Несколько фанатов сборной Украины были задержаны чешской полицией по окончании матча Чехия - Украина (0:2) в рамках Лиги наций.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист сайта Sport.ua Михаил Реуцкий. Причина задержания остается неизвестной.

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Также известно, что болельщики сборной Украины в гостевом матче против чешской команды исполнили известный хит «Путин - х*йло». Как информирует replyua.net, фанаты запомнились фантастическим исполнением национального гимна Украины.

Болельщики, приехавшие на эту игру за сотни километров, своим пением произвели неизгладимое впечатление на местных зрителей.

Напомним, что матч Чехия - Украина начался с казуса. На арене дважды пропадало освещение, из-за чего начало перенесли на 15 минут.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины одержала победу над Чехией со счетом 2:1. Это была дебютная игра "сине-желтых" в Лиге наций.