Сборная Украины вырвала победу у Чехии в дебютном матче Лиги наций

За несколько секунд до финального свистка победу "сине-желтым" принес гол Зинченко.

Сборная Украины провела дебютный матч в рамках нового турнира - Лиги наций УЕФА - и победила - 2:1.

Матч Чехия - Украина начался с 15-минутной задержкой из-за форс-мажора - на стадионе 25-тысячного чешского городка Угерске-Градиште неожиданно пропало освещение.

В стартовом составе сборной Украины не оказалось ни одного игрока «Динамо»! Последний раз такое случалось почти 10 лет назад - в матче против Сербии 11 февраля 2009 года.

Старт встречи оказался за хозяевами - сборной Чехии. Соперник взломал правый фланг обороны украинской сборной, и игрок "Ромы" Патрик Шик, уйдя от Кривцова, пробил в угол. 1:0. Шла всего лишь 4-я минута.

У сборной Украины в первом тайме был ряд хороших моментов, чтобы сравнять счет - в частности, несколько ударов дебютанта команды Романа Яремчука оказались неточными.

"Сине-желтые" добились успеха на первой добавленной к тайму минуте. Марлос продемонстрировал красивый дриблинг, отдал мяч Коноплянке, который, в свою очередь, убрав защитника, пробил в ближний угол. 1:1.

После перерыва обе команды были менее успешны в атаке. И хотя моменты возникали у обоих ворот, счет долгое время не менялся.

Все решили уже добавленные минуты к основному времени матча. За считанные секунды до свистка Александр Зинченко воспользовался неразберихой у ворот соперника и протолкнул мяч в сетку. 2:1!

Таким образом, победа - 2:1 - в стартовом матче сборной Украины в Лиге наций.