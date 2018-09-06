Перед матчем Чехия-Украина на стадионе погас свет
21:43, 06 сентября 2018Футбол
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Время начала матча немного откладывается.
Команда Шевченко столкнулась с проблемой отсутствия электричества перед матчем с Чехией / ffu.ua
На стадионе, где должен проходить матч Лиги наций Чехия - Украина погас свет и начало матча откладывается на неопределенное время.
За полтора часа до начала матча на стадионе также выключался свет, но электричество оперативно вернули на арену.
Насколько задержится начвало матча в связи с новым происшествием, на данный момент, непонятно.
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