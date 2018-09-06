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Перед матчем Чехия-Украина на стадионе погас свет

21:43, 06 сентября 2018
Футбол
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Команда Шевченко столкнулась с проблемой отсутствия электричества перед матчем с Чехией / ffu.ua

За полтора часа до начала матча на стадионе также выключался свет, но электричество оперативно вернули на арену.

Насколько задержится начвало матча в связи с новым происшествием, на данный момент, непонятно.   

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Теги: #сборная Украины#Лига наций УЕФА#матч Чехия - Украина