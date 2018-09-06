Перед матчем Чехия-Украина на стадионе погас свет

Время начала матча немного откладывается.

На стадионе, где должен проходить матч Лиги наций Чехия - Украина погас свет и начало матча откладывается на неопределенное время.

За полтора часа до начала матча на стадионе также выключался свет, но электричество оперативно вернули на арену.

Насколько задержится начвало матча в связи с новым происшествием, на данный момент, непонятно.