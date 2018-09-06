Карпаты усилились экс-форвардом португальского Спортинга

Кристиан Понде подписал с львовским клубом контракт на 3 года.

Экс-нападающий португальского «Спортинга» Кристиан Понде стал игроком львовских «Карпат». Львовяне подписали с 23-летним форвардом контракт сроком на 3 года.

Португалец румынского происхождения Кристиан Понде будет выступать в "Карпатах" под 29-м номером.

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В 2018 году Понде играл за дубль «Спортинга». На его счету 8 матчей и 1 гол. Также футболист вызывался в сборные Португалии (U-17, U-18, U-19). Провел в их составе 29 матчей, в которых забил 11 голов.

Напомним, недавно главным тренером "Карпат" был назначен португальский специалист Жозе Мораиш.