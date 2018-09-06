Карпаты усилились экс-форвардом португальского Спортинга
18:05, 06 сентября 2018Футбол
441 0
Кристиан Понде подписал с львовским клубом контракт на 3 года.
Кристиан Понде - игрок "Карпат" / ФК "Карпаты"
Экс-нападающий португальского «Спортинга» Кристиан Понде стал игроком львовских «Карпат». Львовяне подписали с 23-летним форвардом контракт сроком на 3 года.
Португалец румынского происхождения Кристиан Понде будет выступать в "Карпатах" под 29-м номером.
Читайте такжеКарпаты считают судейство в матче с Динамо предвзятым
В 2018 году Понде играл за дубль «Спортинга». На его счету 8 матчей и 1 гол. Также футболист вызывался в сборные Португалии (U-17, U-18, U-19). Провел в их составе 29 матчей, в которых забил 11 голов.
Напомним, недавно главным тренером "Карпат" был назначен португальский специалист Жозе Мораиш.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter