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Футболист английского клуба опоздал на тренировку на 72 дня

16:09, 06 сентября 2018
Футбол
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Папи Джилободжи / The Sun

Руководство английского клуба может досрочно разорвать контракт с 29-летним защитником. В клубе также не намерены выплачивать зарплату за пропущенный Джилободжи период. Причины его пропусков не уточняются.

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Сенегалец Джилободжи выступает в составе «Сандерленда» с 2016 года с тех пор как перешел туда после неудачного сезона в "Челси", в котором так и не смог закрепиться. Сезон-2017/2018 Джилободжи провел во Франции, выступая за «Дижон» на правах аренды.

После шести туров «Сандерленд» занимает 4-е место в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии.

Как сообщал УНИАН, чемпиона мира по футболу арестовали в Англии за вождение в нетрезвом виде.  

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Теги: #Великобритания#Сандерленд