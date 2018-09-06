Футболист английского клуба опоздал на тренировку на 72 дня

"Сандерленд" не намерен выплачивать зарплату сенельгальскому игроку за пропущенный период.

Сенегальский защитник «Сандерленда» Папи Джилободжи прибыл в расположение клуба с опозданием в 72 дня. Об этом сообщает The Sun.

Руководство английского клуба может досрочно разорвать контракт с 29-летним защитником. В клубе также не намерены выплачивать зарплату за пропущенный Джилободжи период. Причины его пропусков не уточняются.

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Сенегалец Джилободжи выступает в составе «Сандерленда» с 2016 года с тех пор как перешел туда после неудачного сезона в "Челси", в котором так и не смог закрепиться. Сезон-2017/2018 Джилободжи провел во Франции, выступая за «Дижон» на правах аренды.

После шести туров «Сандерленд» занимает 4-е место в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии.

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