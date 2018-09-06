Чехия - Украина - 1:2: онлайн-трансляция, Лига наций, 1-й тур

Сегодня состоится дебютный поединок "сине-желтых" в новом турнире УЕФА.

Сегодня в Чехии, на стадионе Мирослава Валенты в городе Угерске-Градиште состоится стартовый матч сборной Украины в Лиге наций - против сборной Чехии.

Поединок начнется в 21.45 по киевскому времени. Напомним, накануне стала известна заявка национальной сборной Украины на этот матч.

Лига наций - абсолютно новый турнир, который впервые проходит под эгидой УЕФА. По задумке организаторов, соревнования дадут дополнительный шанс командам завоевать путевку в финальный турнир чемпионата Европы, хотя в то же время Лига наций является самостоятельным турниром, который будет иметь собственного победителя.

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Вкратце напомним, что все европейские сборные поделены на четыре лиги - А, В, С и D - относительно собственного рейтинга и будут играть в Лиге наций с примерно равными по рангу соперниками. Сборная Украины находится в лиге В, а ее соперниками в группе B1 являются сборные Чехии и Словакии. С каждой из них "сине-желтые" проведут по два матча - дома и на выезде.

Прогнозы букмекеров

Эксперты ведущих букмекерских контор затрудняются в определении фаворита матча Чехия - Украина. Согласно котировках авторитетной британской William Hill, шансы украинской сборной на доли процентов выше, чем у соперника. Так, победа "сине-желтых" оценивается коэффициентом 2,62 к 1, победа чехов - 2,75 к 1, ничейный результат - 3,20 к 1.

Добавим, что после матча в Чехии команда Андрея Шевченко отправится во Львов, где 9 сентября проведет домашнюю встречу со словаками.

Матч Чехия - Украина начнется сегодня в 21.45.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

сб. Чехии: 1. Вацлик, 2. Кадержабек, 3. Калаш, 4. Гебре Селасси, 5. Брабец, 18. Боржил, 6. Сикора, 10. Гушбауэр, 15. Соучек, 11. Крменчик, 19. Шик

Запасные: 16. Коубек, 23. Коларж, 17. Ржезник, 20. Цоуфал, 22. Новак, 8. Змргал, 12. Горжава, 14. Янкто, 21. Петрак, 9. Травник, 7. Тецл

сб. Украины: 12. Пятов, 4. Кривцов, 20. Ракицкий, 2. Матвиенко Н., 6. Степаненко, 8. Малиновский, 7. Ярмоленко, 22. Караваев, 11. Марлос, 10. Коноплянка, 18. Яремчук

Запасные: 1. Бойко, 23. Лунин, 3. Хачериди, 5. Бурда, 21. Данченко О., 13. Цуриков, 14. Буяльский, 15. Цыганков, 16. Сидорчук, 17. Зинченко, 19. Макаренко Е., 9. Селезнев

На стадионе в Чехии погас свет... Время начал матча откладывается.

Начало матча откладывается до 22.00 по киевскому времени.

Итак, все наладилось! Проблемі с єлектричеством позади.

МАТЧ НАЧИНАЕТСЯ!

1. Мяч с центра поля разводит сборная Украины.Наши контролируют мяч на своей половине, блтиже к центру поля.

2. Матвиенко пытался навесить в штрафную площадку соперника - неудачно. Чешские защитники отбились.

3. Ракицкий нарушил правила. Опасный штрафной для сборной Чехии. Тем не менее отбились украинцы.

4. И гол... Шик прошел по флангу, ворвался в штравную и шикарным ударом забил мяч в ворота, под перекладину.

5. ЯРЕМЧУУУКККК.... Шикарный момент у игрока сборной Украины, но он не воспользовался шансом и пробил головой рядом со штангой - в полуметре от ворот прошел мяч.

6. И еще один шикарный момент для Яремчука. Марлос выдал шикарный пас и форвард бельгийского "Гента" ударил головой вновь мимо ворот - рядом со штангой.

8. Еще один опасный навес в штрафную площадь хозяев - вратарь сборной Чехии уверенно забирает мяч.

10. Ярмоленко пасовал вдоль штрафной площади - Яремчук пробил - неточно и намного віше перекладині. Между тем, пас шел на Марлоса.

11. Степаненко упускает мяч за линию ворот в очередной атаке сборной Украины. Проиграл борьбу Шику.

14. Шик опять опасно пробивал по воротам сборной Украины. Защитники успели заблокировать удар чеха.

16. Ярмоленко упускает мяч в борьбе у боковой линии в потенциально опасном моменте для сборной Украины.

17. Угловой подали чехи - неудачно. Игрок чешской команды после розыгрыша корнера попал в оффсайд.

19. Коноплянка пытался отдать острый пас в штрафную на Ярмоленко - неточно. Потенциально очень опасную атаку украинцев сорвали чешские защитники.

21. Предупреждение получил Гушбауэр. Две "десятки" столкнулись у угла штрафной площади сборной Украины. Коноплячнка оказался пострадавшим.

23. Удар Марлоса из-за пределов штрафной - вратарь чехов спокойно и уверенно ловит мяч в руки.

27. И вновь Яремчук бьет по воротам после навеса с фланга - на сей раз точно в створ, но совсем неопасно для вратаря сборной Чехии.

29. Удар Степаненко с дальней дистанции - слабо и неточно.

30. Малиновский бьет по воротам чехов - защитник отбивает мяч на угловой. В принципе, мяч попал в руку оборонца, наши игроки требуют пенальти. Британский арбитр неприклонен.

31. Не удался розыгрыш углововго игрокам сборной Украины - мяч ушел за лицевую линию поля.

32. Пауза в игре - чешский болельщик выбежал на поле. Стюарды оперативно восстанавливают порядок на стадионе.

33. Степаненко вновь бьет - теперь с линии штрафной. Мяч улетел намного выше ворот.

35. Игроки сборной Украины выполняют штрафной из опасной позиции. После удара Малиновского мяч попал прямо в лоб игроку сборной Чехии - нокдаун. Пауза в игре.

39. Навес Коноплянки с линии штрафной - защитник сборной Чехии головой выбивает мяч далеко к середине поля.

41. Малиновский зарабатывает штрафной - очень опасный момент для ворот сборной Чехии.

42. Вратарь отбивает мяч после удара Малиновского и рикошетом от защитника уходит на угловой. После розыгрыша корнера еще один удар Малиновского - в защитника.

43. Матвиенко столкнулся с игроком соперника в центре поля и неудачно упал на газон - повреждение у нашего футболиста.

45. Мапиновский бьет по воротам из-за линии штрафной - намного выше ворот.

45+1. ГООООЛЛЛЛЛЛ!!!! КОНОПЛЯНКАААААА!!!! После паса Марлоса вдоль линии штрафной шикарно принял мяч, обвел соперника и пробил точно в угол ворот.

45+3. Ярмоленко имел опасный момент в самой концовке первого тайма. Не получилось...

Первый тайм окончен.

Второй тайм начался.

46. Чехи ввели мяч в игру с центра поля.

47. Чехи заработали угловой в самом начале тайма - опасно разыграли - Пятов забирает мяч в руки. Опасно прлбивал Эмргал.

49. Коноплянка пробил по воротам с опаснейшей позиции, из центра штрафной - мяч прошел мимо ворот.

53. Предупреждение получает Соучек - грубый подкат сзади в ноги Малиновскому.

56. Шик вновь выходил на ударную позицию и бил под острым углом - Пятов уверенно забрал мяч в руки.

57. В ответной атаке Ярмоленко оказался на ударной позиции, также под острым углом - удар и мяч проходит в сантиметрах от штанги.

58. Две "двойки" столкнулись в середине поля - Кадержабек и Матвиенко. Обошлось без травм. Судья не увидел нарушения правил со стороны игрока сборной Чехии.

60. Коноплянка подавал угловой - кто-то из наший нарушил правила в штрафной площади соперника.

61. Шикарный момент для Кодержабека, но игрок оказался в положении "вне игры".

63. Боржил нанес отличный удар из-за линии ворот, Пятов в прыжке переводит мяч на угловой.

64. Опасно разыграли углововй чехи, но вновь на высоте Пятов, который спокойно поймал мяч в руки.

65. Караваев получил повреждение в столкновении с соперником.

66. Замена в составе сборной Украины - Зинченко вместо Ярмоленко.

68. ЗИНЧЕНКОООО.... Наносил удар из сложнейшей позиции уже пости лежа на газоне. И тем не менее, мяч полетел по направлению к воротам и чуть разминулся со штангой. В считанных сантиметрах.

70. Опаснейшая атака сборной Чехии - широкая, с использованием флангов. Степаненко спас сборную Украины, удар пришелся в него.

72. Отличный удар из-за пределов штрафной получился у Коноплянки - вратарь отбил мяч, а потом столкнулся с Яремчуком. Пенальти? Арбитр так не считает. Очень спорный эпизод...

74. Вмдеоповтор показывает, что был стопроцентный пенальти...

76. Шик наносит удар с опаснейшей позиции, но, в окружении двух защитников сборной Украины. В итоге, мяч стал легкой добычей Пятова.

77. Замена в сборной Украины - Цыганков вместо Коноплянки.

78. Опаснейший момент у Шика, но судья фиксирует оффсайд. Плюс. Пятов вовремя вышел из ворот и нейтрализовал опасность.

81. Опасный момент у сборной Украины - Марлос заработал штрафной у линии штрафной площади ворот.

82. Малиновский бьет штрафной - намного выше ворот. Хватается за голову игрок сборной Украины.

83. Замена в составе сборной Чехии - Тецл вместо Шика.

85. Замена в составе сборной Украины - Селезнев вместо Яремчука.

86. Опасный момент у сборной Чехии, который запорол Сикора. Попал мячом прямо в защитника сборной Украины.

88. Пауэр забросил за спину защитникам сборной Украины, но мяч к своим не попал. Пятов отлично сыграл на выходе.

89. Ответ сборной Украины - Селезнев пробрасывает мяч вдоль штрафной площади, чехи легко прерывают этот потенциально опасный пас.

90. Арбитр добавил к основному времени матча 3 минуты.

90+1. Опаснейший момент у Селезнева. Дважды подряд бьет - во вратаря, а затем в штангу. Бил почти в путсые ворота.

90+2. Чехи подавали угловой - розыгрыш не получился - Пятов легко забрал мяч.

90+3. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!! Сыграли замены сборной Украины!!! Цыганков навешивал в штрафную, защитники столкнулись и потеряли мяч - Зинченко пробил уже практически в пустые ворота...

МАТЧ ОКОНЧЕН!

ПОБЕДА!!!

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