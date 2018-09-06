Чехия - Украина: где смотреть матч Лиги наций

Поединок можно будет увидеть на двух украинских телеканалах.

Сегодня в Чехии, на стадионе Мирослава Валенты в городе Угерске-Градиште состоится стартовый матч сборной Украины в Лиге наций - против сборной Чехии.

Поединок начнется в 21.45 по киевскому времени. Напомним, накануне стала известна заявка национальной сборной Украины на этот матч.

Украинские болельщики смогут увидеть поединок в прямой трансляции сразу на двух телеканалах - специализированном «Футбол 1» (начало трансляции - за 10 минут до стартового свистка) и общенациональном телеканале «Украина».

На телеканале «Футбол 1» за час до начала матча начнется аналитическая студия «Главная команда», которая пройдет также после игры.