Чехия - Украина: где смотреть матч Лиги наций
11:31, 06 сентября 2018Футбол
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Поединок можно будет увидеть на двух украинских телеканалах.
Сегодня стартует новый турнир - Лига наций УЕФА / uefa.com
Сегодня в Чехии, на стадионе Мирослава Валенты в городе Угерске-Градиште состоится стартовый матч сборной Украины в Лиге наций - против сборной Чехии.
Поединок начнется в 21.45 по киевскому времени. Напомним, накануне стала известна заявка национальной сборной Украины на этот матч.
Украинские болельщики смогут увидеть поединок в прямой трансляции сразу на двух телеканалах - специализированном «Футбол 1» (начало трансляции - за 10 минут до стартового свистка) и общенациональном телеканале «Украина».
На телеканале «Футбол 1» за час до начала матча начнется аналитическая студия «Главная команда», которая пройдет также после игры.
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