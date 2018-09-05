Шевченко: хорошая ничья тоже будет неплохим результатом

Наставник сборной Украины поделился своими ожиданиями от ближайшего матча.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами накануне матча против Чехии в Лиге наций и рассказал, чего ждет от новой игры.

«За такое короткое время практически ничего нельзя сделать, только восстановить игроков. У нас была одна короткая тренировка, чтобы вспомнить наигранные связи, комбинации, чтобы восстановить игру. Также ребятам нужно было время на восстановление и физическую подготовку. Но ничего, все в равных условиях, так что будем играть", - отметил Шевченко, сообщает SportArena.

«Команда будет играть только на победу, и положительный результат на гостевом поле — это всегда плюс. Но в первую очередь мы приехали показать сюда содержательный футбол, и если он даст плоды, то и хорошая ничья тоже будет неплохим результатом. Но мы настроены добыть именно победу.

Не хочу давать никакой оценки сборной Чехии. Есть ярко выраженные игроки, есть свои лидеры, эта команда растет, хоть и не прошла на чемпионат мира. В целом же у нас равная группа, где у каждой команды свои шансы.

Мы просмотрели очень много матчей чехов, подготовлено много информации для игроков. Да, мы уделяли очень много внимания стандартным положениям. У чехов очень много высоких и мощных игроков, которые подключаются на стандарты и несут большую угрозу. Поэтому здесь надо быть очень бдительным и аккуратным, и с ребятами еще поговорим об этом», — заявил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, матч Чехия — Украина состоится завтра, 6 сентября. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.