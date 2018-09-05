В УЕФА одобрили лозунг "Слава Украине" на футболках сборной

Президент ФФУ Павелко уверяет, что никаких проблем с международными организациями не будет.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально разрешил нанести на новую форму сборной Украины и надпись «Слава Украине».

Об этом заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, сообщает Главком.

«ФФУ обратилась в УЕФА, получила одобрение и разместила надпись «Слава Украине». Мы получили добро, такой слоган в поддержку нашей сборной, одобряется», - сказал он в эфире телеканала «Футбол 1».

Как известно, накануне украинская сборная представила новый дизайн формы. Кроме традиционных желтых и синих цветов, появился и третий комплект – белый. Причем на оборотной стороне всех футболок есть лозунг: «Слава Украине!».

Ранее стало известно, что в Российском футбольном союзе (РФС) уже успели пожаловаться в ФИФА и УЕФА на надпись «Слава Украине!» на футболках украинской сборной.