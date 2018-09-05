В УЕФА одобрили лозунг "Слава Украине" на футболках сборной
16:07, 05 сентября 2018Футбол
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Президент ФФУ Павелко уверяет, что никаких проблем с международными организациями не будет.
Сборная Украины презентовала новую форму / ffu.org.ua
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально разрешил нанести на новую форму сборной Украины и надпись «Слава Украине».
Об этом заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, сообщает Главком.
«ФФУ обратилась в УЕФА, получила одобрение и разместила надпись «Слава Украине». Мы получили добро, такой слоган в поддержку нашей сборной, одобряется», - сказал он в эфире телеканала «Футбол 1».
Как известно, накануне украинская сборная представила новый дизайн формы. Кроме традиционных желтых и синих цветов, появился и третий комплект – белый. Причем на оборотной стороне всех футболок есть лозунг: «Слава Украине!».
Ранее стало известно, что в Российском футбольном союзе (РФС) уже успели пожаловаться в ФИФА и УЕФА на надпись «Слава Украине!» на футболках украинской сборной.
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