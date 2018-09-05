Соперник Шахтера в Лиге чемпионов Ман Сити тратит на трансферы больше всех в Европе

Действующий победитель Лиги чемпионов "Реал" не входит даже в пятерку лидеров рейтинга самых расточительных клубов континента.

Английский "Манчестер Сити" стал лидером по количеству потраченных на трансферы средств среди европейских футбольных клубов за период с 2010-го по 2018 годы.

Об этом сообщила швейцарская компания CIES Football Observatory, занимающаяся футбольной статистикой.

Читайте такжеФонсека про жеребьевку Лиги чемпионов: нам попалась сильнейшая команда в мире

По подсчетам экспертов, "Манчестер Сити" оказался наиболее расточительным клубом на европейском континенте за последние годы. "Горожане" за 8 лет потратили на трансферы 1,47 миллиарда евро. Также в пятерку лидеров вошли «Челси» (1,31 млрд), «Барселона» (1,26 млрд), «ПСЖ» (1,24 млрд) и «Манчестер Юнайтед» (1,1 млрд).

Лучший показатель прибыли (доходы минус расходы) от трансферов продемонстрировал «Монако» (плюс 288 млн), худший показатель – у того же «Ман Сити» (минус 1 млрд).

Напомним, "Манчестер Сити" второй год подряд сыграет в одной группе с чемпионом Украины донецким "Шахтером" в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.