Сборная Украины в Лиге наций: новый турнир и новые возможности

Ближайшие дни подарят футбольным болельщикам настоящее изобилие матчей, которые еще полгода назад назвали бы товарищескими. Теперь же они получили новую оценку – прежде всего, смысловую, название и определенную ответственность. Речь идет о свежайшем изобретении УЕФА – турнире для национальных сборных – Лиге наций.

Лига наций — это совершенно новое соревнование, призванное избавить многие европейские сборные от проблемы поиска спарринг-партнеров. Этот турнир заменит большинство товарищеских матчей официальными и обеспечит сборным матчи только с равными по классу соперниками. Теперь каждая игра будет иметь принципиальное значение, в отличие от большинства контрольных игр.

В турнире примут участие все 55 европейских сборных. Команды распределили по четырем лигам (A, B, C, D) в соответствии с рейтингом УЕФА на конец пришлого 2017-го года. В итоге, в лиге А сыграют 12 топ-сборных, следующие 12 попали в лигу В, еще 15 — в лигу С и оставшиеся 16 – в лигу D.

В январе 2018 года состоялась жеребьевка Лиги наций, которая дала следующие результаты:

Лига А

Группа 1: Германия, Франция, Нидерланды.

Группа 2: Бельгия, Швейцария, Исландия.

Группа 3: Португалия, Италия, Польша.

Группа 4: Испания, Англия, Хорватия.

Лига В

Группа 1: Словакия, Украина, Чехия.

Группа 2: Россия, Швеция, Турция.

Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия.

Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания.

Лига С

Группа 1: Шотландия, Албания, Израиль.

Группа 2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония.

Группа 3: Словения, Норвегия, Болгария, Кипр.

Группа 4: Румыния, Сербия, Черногория, Литва.

Лига D

Группа 1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра.

Группа 2: Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино.

Группа 3: Азербайджан, Фареры, Мальта, Косово.

Группа 4: Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар.

Матчи в группах пройдут осенью 2018 года. По результатам этих встреч победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет 5–9 июня 2019 года. Так называемый «финал четырех» будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Победители четырех групп Лиг В, С и D заработают повышение в классе, а худшие команды в группах Лиг А, В и С вылетят в низшую лигу. Таким образом определится расклад для следующей Лиги наций, которая будет проводиться каждые два года, накануне отборочных турниров европейских и мировых первенств.

Для повышения престижности Лиги наций УЕФА привязал ее к континентальному первенству. Четыре участника Евро‑2020 (из 24-х) определятся через Лигу наций. На каждую лигу — одно место.

4 лучшие команды каждой группы выходят в плей-офф, который состоится в марте 2020 года. Лучшие команды — это, в первую очередь, победители групп. Если же сборная, которая выиграет группу, пройдет основную квалификацию на Евро, ее место в плей-офф получит команда, которая займет второе место в этой группе, и далее по аналогии. Если в одной лиге не будет хватать участников для плей-офф (например, все они пройдут на Евро‑2020 напрямую, через традиционный отбор), тогда эту четверку дополнит команда из низшей лиги. Стоит отметить, что квалификационный турнир Евро-2020 пройдет в 2019 году. Его начало, в связи с проведением Лиги наций, смещено с традиционной осени года проведения ЧМ на март следующего года. В финальную часть турнира выйдут по две лучшие команды из каждой из 10 групп отбора – всего 20 команд. Остальные четыре путевки на Евро достанутся командам из всех четырех дивизионов Лиги наций: победители четверых «финалов четырех» станут участниками Евро‑2020.

Напомним также, что в 2020 году чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля на 12-ти стадионах 12-ти городов из 12-ти стран. УЕФА пошел на такой эксперимент в связи с юбилеем Евро – 60 лет с момента проведения первого чемпионата Европы по футболу. Уже в 2024 году Евро вернется к прежнему формату. Пока что на проведение турнира претендуют две страны – Германия и Турция. А решение об организаторе турнира будет принято УЕФА 25 сентября 2018 года.

Разумеется, в ходе отборочного турнира Евро-2020 сборная Украины попытается стать участником турнира напрямую – занять 1–2 места в своей квалификационной группе. Но, показывать высокие результаты в Лиге наций – стратегически важно. Если подопечные Андрея Шевченко не смогут пройти отборочный турнир, но до этого выиграют свою группу в Лиге наций (или финишируют вслед за командой, ставшей участницей Евро по итогам отборочного турнира), то тогда, в марте 2020 года, у Украины будет дополнительный шанс побороться за путевку на чемпионат Европы.

Очевидно, что вся эта история с новым турниром выгодна для сборной Украины. Во-первых, наши перспективы сыграть в финальной части Евро‑2020 выросли, ведь плей-офф марта-2020 является отличным вторым шансом. На тот момент большинство сильных команд уже будут иметь путевки на континентальное первенство, и соревноваться придется с более слабыми или вовсе кризисными оппонентами. Во-вторых, Украина получит качественную подготовку к европейскому отбору. Никому не нужных матчей с Мальтой теперь не будет в принципе. Поединков на нейтральных полях с абсолютно пустыми трибунами — тоже.

Остается надеяться, что Лига наций пригодится Андрею Шевченко исключительно в качестве тренировочного плацдарма, а на Евро‑2020 мы уж как-то попадем без ее помощи.

В первом в истории розыгрыше Лиги наций на групповом этапе сборная Украины сыграет с командами Чехии и Словакии. Обе команды – собственно, как и сборная Украины – являются середняками европейского футбола. Обе – не участвовали в последнем ЧМ-2018. Кстати, обе вообще участвовали в финальных турнирах чемпионатов мира лишь единожды. Словаки пробились на ЧМ-2010 в ЮАР, где, кстати, произвели фурор – преодолели групповой этап, завершив свои выступления только на первой стадии плей-офф – в 1/8 финала. А команда Чехии единственный раз играла на ЧМ в Германии в далеком 2006-м году. И ограничилась только тремя матчами группового этапа. Нелишне напомнить, что именно там, в Германии-2006, свой единственный Мундиаль в истории провела и сборная Украины, которая, в отличие от чехов, дошла до четвертьфинала, став одной из команд-открытий турнира.

Аналогий между сборными найти можно действительно много, как и очных матчей. Правда, матчей с командой Словакии у сборной Украины намного больше, чем со сборной Чехии. С нынешними подопечными Карела Яролима украинцы играли только дважды. Причем, первый матч лучше и не вспоминать. Накануне Евро-2012, осенью 2011 года, украинцы отправились в гости к сборной Чехии, и хозяева поля, выступавшие далеко не в оптимальном составе, буквально разгромили гостей – 4:0. Состоялся этот матч… 6 сентября 2011 года. Ровно за 7 лет до ближайшей игры двух сборных. После этого команды пересекались лишь однажды. Уже после украинско-польского Евро-2012, в августе 2012-го, команды сыграли товарищеский матч в Украине, который завершился нулевой ничьей.

В канун нынешней игры букмекерские конторы считают более вероятным фаворитом матча хозяев поля из Чехии. Правда – с минимальным преимуществом. Коэффициент на победу чешской команды ненамного превышает аналогичный показатель на победу украинцев – 2,34 против 3,18. Посредине остается ничья, вероятность которой аналитики контор оценивают в 3,08 к 1.

Более богатая история встреч у противостояния Украина – Словакия, которое насчитывает уже 6 матчей. При этом два из них были официальными. В отборе к Евро-2016 игра в Братиславе завершилась нулевой ничьей, а до этого, в самом первом матче отборочного турнира в Киеве украинцы уступили со счетом 0:1. Тем не менее, как мы помним, обе команды попали в финальную часть Евро. При этом, для словаков это было первое Евро в истории, где они, в отличие от сборной Украины, преодолели групповой этап турнира и выбыли из борьбы только в 1/8 финала.

До этого сборная Украины обыгрывала словаков в рамках международного турнира на Кипре в 2009-м году (2:1) и дважды команды сыграли вничью – в 2004-м и 2002-м годах. Оба матча завершились со счетом 1:1. Наконец, в последний раз команды встречались в ноябре прошлого 2017-го года, когда сборная Украины обыграла соперника во Львове со счетом 2:1.

В любом случае, уже сейчас очевидно, что команде Андрея Шевченко предстоят два тяжелейших матча. Как и предполагает философия Лиги наций – в рамках турнира сходятся команды одного уровня. И если сборная Украины ставит перед собой громкие задачи – обязательно попасть в финальную часть Евро, быть в числе элитарных команд континента – о чем мы неоднократно слышали из уст главного тренера сборной Андрея Шевченко и игроков команды – то выигрывать нужно и в Чехии, и во Львове. Матч с командой Словакии вновь решили провести в столице Галичины «на фарт», вспоминая ту самую победу над словаками в ноябре прошлого года.

Разумеется, оглядываться на эти победы в отборочном турнире к Евро – мол, будет еще один шанс – никто не станет. При нынешнем «щадящем» режиме отбора (уже во второй раз в финальную часть Евро попадут 24 команды, вместо 16, как было до недавних пор) команда Шевченко просто обязана проходить отбор и попадать в финальную часть. И никакие Лиги наций тут просто ни при чём…

Победы же в этих матчах станут хорошим подспорьем для улучшения психологического климата в команде, добавит веры в свои силы, позитивных эмоций. В конце концов, победы в матчах с равными себе, позволят уже в следующем цикле пробиться в элиту – компанию 12 Топ-сборных Европы, которые начнут следующий турнир Лиги наций уже в сентябре 2020 года.

Кирилл Стадниченко