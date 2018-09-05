Главный тренер Зари Вернидуб прокомментировал свое ДТП фразой из "12 стульев"

Наставник рассказал подробности происшествия.

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал ДТП со своим участием, в которое он угодил на днях в Запорожье.

Об этом сообщает "Футбол 24".

"Ударил авто другого человека сзади. Я нарушил правила, не выдержал дистанцию. Он резко затормозил, у нас на плотине в час пик, в 10:40, идет по сто машин. Мое авто очень сильно пострадало, правая сторона, его авто – почти нет, разве что задний бампер треснул. Все нормально.

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Я вызвал полицию, пьяным я не был. Скорость была около 50 км/ч, у меня даже подушки безопасности не сработали. Заплачу штраф, каким он там будет. Я сразу сказал этому человеку, что все буду ему оплачивать, что должен. Если даже страховка не компенсирует – я заплачу.

Знаете, как говорили в фильме "12 стульев": "Не Остап попал под лошадь, а лошадь – под Остапа". Людям интересно об этом писать – пусть пишут. Радуются, возможно, многие", – рассказал Юрий Вернидуб, комментируя инцидент.

Как сообщал УНИАН, ДТП с участием автомобиля Юрия Вернидуба произошло в Запорожье, в результате у тренера забрали водительские права.