Тренеры европейских клубов попросили УЕФА отменить правило выездного гола в еврокубках

На взгляд ведущих клубных тренеров, забивать голы на выезде не так тяжело, как казалось раньше.

Тренеры европейских топ-клубов обратились в УЕФА с просьбой пересмотреть правило выездного гола в еврокубковых турнирах.

Об этом рассказал Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти, сообщает Reuters.

На взгляд ведущих клубных тренеров, забивать голы на выезде не так тяжело, как казалось раньше. Маркетти подтвердил возможность рассмотрения этого правила.

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«Тренеры считают, что забить гол в гостях сейчас не так сложно, как раньше. Поэтому они считают, что правило должно быть пересмотрено. Именно это мы и сделаем. Они полагают, что ситуация в футболе поменялась, и значимость выездного гола сейчас уже не та, что была много лет назад, когда ввели это правило», – сказал Маркетти.

Правило выездного гола впервые появилось в еврокубках в 1965 году. Согласно этому правилу, если по итогам двухматчевого противостояния зафиксирован ничейный результат, победителем пары становится команда, забившая больше мячей на выезде.

Правило выездного гола в середине 60-х стало альтернативой третьему матчу между командами на нейтральном поле, а также жребию.