Женская сборная Украины по футболу победой закончила отбор на ЧМ-2019

Украинки обыграли Венгрию, но заняли лишь третье место в своей отборочной группе.

Женская сборная Украины по футболу закончила выступление в отборочном турнире к ЧМ-2019 победой над сборной Венгрии. Матч состоялся в Тернополе в присутствии 6 тысяч болельщиков и завершился победой украинок - 2:0.

На 26-й минуте счет открыла Дарья Кравец, а спустя пять минут преимущество хозяев удвоила Дарья Апанащенко, сообщает официальный сайт ФФУ.

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К сожалению, с турнирной точки зрения матч уже ничего не мог решить: украинки не могли подняться выше третьего места.

В группе квалификации, где выступала украинская сборная, первое место заняла Швеция (21 очко), которая попала в финальный турнир ЧМ напрямую. Сборная Дании (16 очков) пробилась в раунд плей-офф. У Украины - 13 очков. "Сине-желтые" оставили позади Венгрию (4) и Хорватию (3).