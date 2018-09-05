Сборная Украины отправилась в Чехию на дебютный матч в Лиге наций
11:27, 05 сентября 2018Футбол
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Сборная Украины по футболу отправилась в Чехию / ffu.org.ua
Национальная сборная Украины отправилась на первый матч Лиги наций против сборной Чехии.
Как соощает "Команда 1", в числе футболистов, которых взял с собой в Чехию Андрей Шевченко, отсутствует хавбек "Динамо" Владимир Шепелев. Он присоединится к молодежной сборной Украины в матчах квалификации к чемпионату Европы-2019.
Таким образом, в Чехию на матч Лиги наций вылетели 24 игрока.
Напомним, поединок Чехия - Украина состоится 6 сентября в городе Угерске-Градиште на городском стадионе имени Мирослава Валенты. Начало – в 21.45.
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