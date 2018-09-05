Сборная Украины отправилась в Чехию на дебютный матч в Лиге наций

В команде произошло одно изменение.

Национальная сборная Украины отправилась на первый матч Лиги наций против сборной Чехии.

Как соощает "Команда 1", в числе футболистов, которых взял с собой в Чехию Андрей Шевченко, отсутствует хавбек "Динамо" Владимир Шепелев. Он присоединится к молодежной сборной Украины в матчах квалификации к чемпионату Европы-2019.

Збірна вирушає✈️ до Чехії! #МиЗбірна A post shared by ФФУ/FFU (@ffukraine) on Sep 4, 2018 at 11:27pm PDT

Таким образом, в Чехию на матч Лиги наций вылетели 24 игрока.

Напомним, поединок Чехия - Украина состоится 6 сентября в городе Угерске-Градиште на городском стадионе имени Мирослава Валенты. Начало – в 21.45.