Футболисты сборной Украины будут играть в новой форме с девизом "Слава Украине!" (фото)

Впервые у национальной команды появился и белый комплект футболок.

Национальная сборная Украины примет участие в первом розыгрыше Лиги наций в новой форме. Кроме того, впервые в истории у главной команды появился третий комплект формы, а на всех футболках теперь красуется девиз «Слава Украине!».

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Как сообщает пресс-служба национальной сборной Украины, очень важно, чтобы главный лозунг и смысл жизни многих поколений наших соотечественников - настоящих Героев Украины - стал официальным оберегом и главной команды страны по футболу. Он должен придать энергии и силы нашим футболистам в дебюте Лиги наций.

Символично, что на презентации новой формы и на открытой тренировке команды на НСК «Олимпийский» побывали ветераны АТО, и игроки сборной поблагодарили воинов за их подвиг.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины готовится к старту в Лиге наций - 6 сентября "сине-желтые" сыграют с Чехией на выезде, а 9-го числа примут Словакию во Львове.