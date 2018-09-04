Шахтер обнародовал состав команды на групповой этап Лиги чемпионов

В заявку команды вошли 25 игроков.

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал заявки команд-участниц группового этапа Лиги чемпионов, среди которых есть и чемпион Украины "Шахтер". В заявке донецкой команды значится 25 игроков, сообщает официальный сайт УЕФА. Полнстью заявка выглядит так: Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Олег Кудрин Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Исмаили, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Алан Патрик, Веллингтон Нем, Майкон, Маркинос Сиприано, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Олег Данченко, Фернандо Нападающие: Жуниор Мораэс, Оларенваджу Кайоде По итогам жеребьевки группового этапа ЛЧ "Шахтер" попал в одну группу с английским Манчестер Сити, немецким Хоффенхаймом и французским Лионом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter