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Шахтер обнародовал состав команды на групповой этап Лиги чемпионов

18:15, 04 сентября 2018
Футбол
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"Шахтер" огласил список игроков на групповой этап Лиги чемпионов / shakhtar.com

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал заявки команд-участниц группового этапа Лиги чемпионов, среди которых есть и чемпион Украины "Шахтер".

В заявке донецкой команды значится 25 игроков, сообщает официальный сайт УЕФА.

Полнстью заявка выглядит так:

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Олег Кудрин

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Исмаили, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Алан Патрик, Веллингтон Нем, Майкон, Маркинос Сиприано, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Олег Данченко, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораэс, Оларенваджу Кайоде

По итогам жеребьевки группового этапа ЛЧ "Шахтер" попал в одну группу с английским Манчестер Сити, немецким Хоффенхаймом и французским Лионом.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер