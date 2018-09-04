Главный тренер сборной Украины Шевченко: задача одна - выйти на чемпионат Европы

Наставник сборной Украины обозначил основные цели команды на ближайший отборочный цикл.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пообщался с журналистами перед отлетом в Чехию на матч Лиги наций.

«График непростой, практически нет времени для работы с игроками. Завтра команда уже улетает, полтора часа лететь, потом два часа на автобусе. Играем вечером, значит утром после матча уже отлетаем. Напряженный период, разговаривал об этом с игроками. Очень хорошо, что сезон только начался, игроки не уставшие, - заявил Шевченко в начале, сообщает SportArena.

Задача стоит выйти из группы, чтобы в дальнейшем была возможность попасть на чемпионат Европы. И в Лиге наций, и в отборе на ЧЕ стоит одна и та же задача — попасть на чемпионат Европы. Лига Наций дает один из таких шансов.

Конечно, зрителей будет не хватать в игре со Словакией. Очень жалко. Но для нас главная задача сейчас — подготовиться к матчу с Чехией, не думать о матче со Словакией. Несмотря на то, что Чехия не пробилась на ЧМ, это хорошая команда. Она может варьировать тактические схемы. Нас ждет непростой матч», — рассказал Шевченко.

Напомним, сборная Украины в четверг, 6 сентября, стартует в Лиге наций выездным матчем против Чехии, а затем 9 сентября примет во Львове Словакию.