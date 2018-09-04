Киевское Динамо узнало соперника по Юношеской лиге УЕФА

Украинская команда сыграет с болгарским Септември из Софии.

Союз европейских футбольных ассоциаций провел жеребьевку Юношеской лиги УЕФА по итогам которой своего соперника узнало киевское "Динамо" (U-19).

Киевлянам попался в оппоненты болгарский "Септември" из Софии, сообщает официальный сайт соревнований.

Первая игра пройдет 3 октября в Киеве, ответная - 24 октября в Софии.

Победитель этой пары во втором раунде - 7 и 28 ноября - сыграет с победителем пары "Андерлехт" (Бельгия) - "Адмира" (Австрия). На сей раз, если киевляне выйдут во второй раунд, ответный и решающий матч будут проводить дома.

Юношеская лига УЕФА - турнир для команд, состоящих мз игроков возрастной категории до 19 лет.