Киевское Динамо узнало соперника по Юношеской лиге УЕФА
16:50, 04 сентября 2018Футбол
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Украинская команда сыграет с болгарским Септември из Софии.
Динамо узнало имя соперника по Юношеской лиге / facebook.com/fcdk
Союз европейских футбольных ассоциаций провел жеребьевку Юношеской лиги УЕФА по итогам которой своего соперника узнало киевское "Динамо" (U-19).
Киевлянам попался в оппоненты болгарский "Септември" из Софии, сообщает официальный сайт соревнований.
Первая игра пройдет 3 октября в Киеве, ответная - 24 октября в Софии.
Победитель этой пары во втором раунде - 7 и 28 ноября - сыграет с победителем пары "Андерлехт" (Бельгия) - "Адмира" (Австрия). На сей раз, если киевляне выйдут во второй раунд, ответный и решающий матч будут проводить дома.
Юношеская лига УЕФА - турнир для команд, состоящих мз игроков возрастной категории до 19 лет.
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