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Тренеры сборной Чехии довызвали на матч с Украиной полузащитника Яблонца

16:04, 04 сентября 2018
Футбол
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Матч Лиги наций Чехия-Украина состоится 6 сентября / fotbal.cz

Об этом сообщается в Twitter Чешского футбольного союза.

Михал Травник в клубном футболе выступает за Яблонец и является игроком основы чешской команды. В этом сезоне он сыграл в семи поединках чемпионата Чехии, забив 1 гол.

Любопытно, что Яблонец является соперником киевского Динамо по Лиге Европы. 

Матч Лиги наций Чехия — Украина состоится 6 сентября.

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Теги: #сборная Украины#Лига наций УЕФА