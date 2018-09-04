Тренеры сборной Чехии довызвали на матч с Украиной полузащитника Яблонца
16:04, 04 сентября 2018Футбол
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Михал Травник может выйти на поле в матче против сборной Украины.
Матч Лиги наций Чехия-Украина состоится 6 сентября / fotbal.cz
На матч Лиги наций против сборной Украины довызван полузащитник сборной Чехии Михал Травник.
Об этом сообщается в Twitter Чешского футбольного союза.
Михал Травник в клубном футболе выступает за Яблонец и является игроком основы чешской команды. В этом сезоне он сыграл в семи поединках чемпионата Чехии, забив 1 гол.
Любопытно, что Яблонец является соперником киевского Динамо по Лиге Европы.
Матч Лиги наций Чехия — Украина состоится 6 сентября.
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