Тренеры сборной Чехии довызвали на матч с Украиной полузащитника Яблонца

Михал Травник может выйти на поле в матче против сборной Украины.

На матч Лиги наций против сборной Украины довызван полузащитник сборной Чехии Михал Травник. Об этом сообщается в Twitter Чешского футбольного союза. Михал Травник в клубном футболе выступает за Яблонец и является игроком основы чешской команды. В этом сезоне он сыграл в семи поединках чемпионата Чехии, забив 1 гол. Любопытно, что Яблонец является соперником киевского Динамо по Лиге Европы. Матч Лиги наций Чехия — Украина состоится 6 сентября.

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