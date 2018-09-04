Шовковский уже приступил к работе со сборной Украины
Новый помощник главного тренера сборной Украины Александр Шовковский уже приступил к своим обязанностям. Вчера он принимал участие в тренировке национальной команды, которая проходила на поле НТК им. В.Банникова в Киеве.
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Также сегодня Шовковский будет присутствовать на пресс-конференции вместе с Андреем Шевченко, сообщает в своем Facebook журналист Николай Васильков.
Напомним, что бывший вратарь киевского "Динамо" и национальной сборной Украины вошел в тренерский штаб "сине-желтых" накануне, заменив на этом посту Рауля Рианчо.
Сборная Украины в четверг, 6 сентября, стартует в Лиге наций выездным матчем против Чехии, а затем 9 сентября примет Словакию.