Тренер Зари Вернидуб попал в ДТП, у него забрали права (фото)

Пострадавших в результате аварии нет.

В Запорожье в ДТП попал главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб.

Об этом сообщает Inform.zp.ua. Передвигаясь на своем Volkswagen Touareg, тренер луганчан столкнулся с микроавтобусом Renault.

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В то же время, авария оказалась незначительной. О пострадавших, как и о причинах ДТП источник не сообщает. Известно лишь, что за рулем Volkswagen находился именно Вернидуб. Как сообщили источники "УП" в правоохранительных органах, у него забрали права. На Юрия Вернидуба составили протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).

На прошлой неделе Юрий Вернидуб мог покинуть пост главного тренера "Зари". Однако после разговора с президентом клуба Евгением Геллером он изменил свое решение и остался, а команда добыла разгромную победу над "Арсеналом-Киев" (5:0) в 7-м туре УПЛ. Следующий поединок луганчане сыграют против "Динамо" 15 сентября.