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Игрок Динамо Вербич признан лучшим футболистом августа в УПЛ

13:02, 04 сентября 2018
Футбол
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Беньямин Вербич - лучший игрок Премьер-лиги в августе / upl.ua

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги. 

Вербич набрал 51% голосов болельщиков. Второе место занял вратарь «Черноморца» Сергей Литовченко – 15%, третье – форвард «Шахтера» Жуниор Мораес – 13%.

Всего в нынешнем сезоне 24-летний Вербич забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Как сообщал УНИАН, после проигрыша "Карпатам" (0:2) наставник "Динамо" Александр Хацкевич намекнул об отставке

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Теги: #Динамо Киев#Беньямин Вербич в Динамо#УПЛ-2018/19