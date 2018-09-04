Игрок Динамо Вербич признан лучшим футболистом августа в УПЛ

Кандидатуру Беньямина Вербича поддержали больше половины болельщиков, участвовавших в опросе.

Полузащитника «Динамо» Беньямина Вербича признали лучшим игроком чемпионата Украины в августе. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги. Вербич набрал 51% голосов болельщиков. Второе место занял вратарь «Черноморца» Сергей Литовченко – 15%, третье – форвард «Шахтера» Жуниор Мораес – 13%. Всего в нынешнем сезоне 24-летний Вербич забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Как сообщал УНИАН, после проигрыша "Карпатам" (0:2) наставник "Динамо" Александр Хацкевич намекнул об отставке.

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