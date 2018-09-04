Президент УПЛ рассказал, когда появится система VAR в чемпионате Украины

Президент УПЛ Томас Гримм признался, что система видеоповторов пока что - дорогое удовольствие для Украины.

Президент УПЛ Томас Гримм оценил возможность внедрения системы видеоповторов (VAR) в чемпионате Украины.

«Безусловно, это очень важная система для помощи украинским арбитрам. Но это очень дорого и пока недоступно для нас. ФФУ должна решить этот вопрос. С точки зрения болельщиков VAR - не очень хорошая система, ведь пропадает динамика, пока арбитр берет паузу, чтобы посмотреть повтор. Но с точки зрения справедливых решений это нужно.

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Мы надеемся, что VAR появится в Украине до конца этого сезона. Но пока можно говорить лишь о тестовом режиме», – передает слова Гримма сайт "Трибуна".

Также вероятность появления VAR в Украине оценил вице-президент Премьер-лиги Маркиян Ключковский:

«Есть также и техническая проблема: на чемпионате мира был централизованный офис, где находились арбитры, которые помогали принять решение. У нас же есть момент, когда задержка сигнала составляет от 25 до 50 секунд. Это очень много», – сказал он.

Напомним, система видеопомощи арбитрам VAR использовалась на чемпионате мира-2018. Также она введена в некоторых европейских чемпионатах - Италии, Германии и других.