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Известны детали контракта главного тренера сборной Украины Шевченко с итальянским ТВ

19:53, 03 сентября 2018
Футбол
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Андрей Шевченко работает экспертом на итальянском телеканале на матчах Серии А / Twitter

Cтали известны детали сотрудничества главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с телеканалом "DAZN Italia", где он начал работу в качестве эксперта на матчах итальянской Серии А.

Как сообщает "Трибуна", у наставника национальной команды Украины подписан контракт с итальянским ТВ на 10 матчей без привязки к туру. Украинский специалист сам может выбирать, на каком матче работать, в зависимости от наличия свободного времени от работы в сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, Шевченко уже дебютировал в роли эксперта на итальянском ТВ во время матча «Лацио» – «Наполи» в стартовом туре итальянского чемпионата, при этом компанию ему составила привлекательная ведущая.

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Теги: #Андрей Шевченко#серия А