Матч Чехия - Украина в Лиге наций обслужит бригада судей из Англии
18:43, 03 сентября 2018Футбол
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Команды на поле выведет бригада арбитров во главе с 39-летним Энтони Тэйлором.
Энтони Тейлор / tuttosport.com
Стартовый поединок сборной Украины в Лиге наций против сборной Чехии доверено обслуживать бригаде рефери из Англии.
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
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Команды на поле выведет бригада арбитров во главе с 39-летним Энтони Тэйлором. Арбитрами на линиях будут Гари Бесквик и Адам Тирни. Дополнительные ассистенты — Андре Маринер и Ли Беттс. Резервный судья — Пол Тирни.
Напомним, матч Чехия - Украина состоится 6 сентября в городе Угреске-Градиште. Начало игры в 21:45.
Как сообщал УНИАН, подготовительный сбор команда Андрея Шевченко начала сегодня в Киеве.
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