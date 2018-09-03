Матч Чехия - Украина в Лиге наций обслужит бригада судей из Англии

Команды на поле выведет бригада арбитров во главе с 39-летним Энтони Тэйлором.

Стартовый поединок сборной Украины в Лиге наций против сборной Чехии доверено обслуживать бригаде рефери из Англии.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

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Команды на поле выведет бригада арбитров во главе с 39-летним Энтони Тэйлором. Арбитрами на линиях будут Гари Бесквик и Адам Тирни. Дополнительные ассистенты — Андре Маринер и Ли Беттс. Резервный судья — Пол Тирни.

Напомним, матч Чехия - Украина состоится 6 сентября в городе Угреске-Градиште. Начало игры в 21:45.

Как сообщал УНИАН, подготовительный сбор команда Андрея Шевченко начала сегодня в Киеве.