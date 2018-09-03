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Шахтер усилил соперника Динамо в Лиге Европы

18:28, 03 сентября 2018
Футбол
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Эдуард Соболь / shakhtar.com

Об этом сообщает «Команда №1».

«Яблонец» арендует игрока на год с правом выкупа. Прошлый сезон украинец провел в чешской «Славии».

Напомним, «Яблонец» сыграет в одной группе Лиги Европы с киевским «Динамо».

Соболь также мог перейти в венгерский «Ференцварош», который тренирует Сергей Ребров, но по каким-то причинам переход не состоялся. 

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Теги: #ФК Шахтер#Эдуард Соболь#Динамо Киев