Шахтер усилил соперника Динамо в Лиге Европы

Защитник горняков Эдуард Соболь перешел в чешский "Яблонец" на правах аренды.

Защитник «Шахтера» Эдуард Соболь продолжит карьеру в чешском «Яблонце» на правах аренды.

Об этом сообщает «Команда №1».

«Яблонец» арендует игрока на год с правом выкупа. Прошлый сезон украинец провел в чешской «Славии».

Напомним, «Яблонец» сыграет в одной группе Лиги Европы с киевским «Динамо».

Соболь также мог перейти в венгерский «Ференцварош», который тренирует Сергей Ребров, но по каким-то причинам переход не состоялся.