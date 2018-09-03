Шахтер усилил соперника Динамо в Лиге Европы
18:28, 03 сентября 2018Футбол
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Защитник горняков Эдуард Соболь перешел в чешский "Яблонец" на правах аренды.
Эдуард Соболь / shakhtar.com
Защитник «Шахтера» Эдуард Соболь продолжит карьеру в чешском «Яблонце» на правах аренды.
Об этом сообщает «Команда №1».
«Яблонец» арендует игрока на год с правом выкупа. Прошлый сезон украинец провел в чешской «Славии».
Напомним, «Яблонец» сыграет в одной группе Лиги Европы с киевским «Динамо».
Соболь также мог перейти в венгерский «Ференцварош», который тренирует Сергей Ребров, но по каким-то причинам переход не состоялся.
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