ФИФА назвала троих претендентов на приз лучшему футболисту года
18:12, 03 сентября 2018Футбол
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В тройке лучших не оказалось нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Лука Модрич поборется за звание лучшего игрока года по версии ФИФА / REUTERS
ФИФА огласила имена финалистов в борьбе за приз лучшему игроку года.
В их число вошли полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, в прошлом сезоне выступавший за «Реал», а также хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах. За этих игроков проголосовало наибольшее число болельщиков и экспертов, сообщает официальный сайт ФИФА.
Из борьбы за титул выбыли Эден Азар («Челси»), Рафаэль Варан («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Лионель Месси («Барселона»).
Игрок года будет назван в Лондоне 24 сентября на церемонии вручения наград ФИФА-2018.
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