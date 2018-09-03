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ФИФА назвала троих претендентов на приз лучшему футболисту года

18:12, 03 сентября 2018
Футбол
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Лука Модрич поборется за звание лучшего игрока года по версии ФИФА / REUTERS

В их число вошли полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, в прошлом сезоне выступавший за «Реал», а также хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах. За этих игроков проголосовало наибольшее число болельщиков и экспертов, сообщает официальный сайт ФИФА. 

Из борьбы за титул выбыли Эден Азар («Челси»), Рафаэль Варан («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Лионель Месси («Барселона»).

Игрок года будет назван в Лондоне 24 сентября на церемонии вручения наград ФИФА-2018.

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Теги: #ФИФА#лучший футболист мира