ФИФА назвала троих претендентов на приз лучшему футболисту года

В тройке лучших не оказалось нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

ФИФА огласила имена финалистов в борьбе за приз лучшему игроку года.

В их число вошли полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, в прошлом сезоне выступавший за «Реал», а также хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах. За этих игроков проголосовало наибольшее число болельщиков и экспертов, сообщает официальный сайт ФИФА.

Из борьбы за титул выбыли Эден Азар («Челси»), Рафаэль Варан («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Лионель Месси («Барселона»).

Игрок года будет назван в Лондоне 24 сентября на церемонии вручения наград ФИФА-2018.