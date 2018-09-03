цей матеріал доступний українською

Шовковский вошел в тренерский штаб сборной Украины

17:43, 03 сентября 2018
Футбол
545 0
 

Легендарный голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский присоединился к тренерскому штабу сборной Украины, став одним из помощников Андрея Шевченко.

Об этом сообщает «Команда №1».

Новый ассистент главного тренера национальной команды уже был представлен футболистам.

Официальная презентация, скорее всего, состоится завтра, 4 сентября.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября украинская сборная матчем против Чехии стартует в Лиге наций, а 9 сентября встретится во Львове со Словакией.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины по футболу#Александр Шовковский