Шовковский вошел в тренерский штаб сборной Украины

Легендарный вратарь начнет тренерскую карьеру в главной команде страны.

Легендарный голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский присоединился к тренерскому штабу сборной Украины, став одним из помощников Андрея Шевченко. Об этом сообщает «Команда №1». Новый ассистент главного тренера национальной команды уже был представлен футболистам. Официальная презентация, скорее всего, состоится завтра, 4 сентября. Как сообщал УНИАН, 6 сентября украинская сборная матчем против Чехии стартует в Лиге наций, а 9 сентября встретится во Львове со Словакией.

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