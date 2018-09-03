Шовковский вошел в тренерский штаб сборной Украины
17:43, 03 сентября 2018Футбол
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Легендарный вратарь начнет тренерскую карьеру в главной команде страны.
fcdynamo.kiev.ua
Легендарный голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский присоединился к тренерскому штабу сборной Украины, став одним из помощников Андрея Шевченко.
Об этом сообщает «Команда №1».
Новый ассистент главного тренера национальной команды уже был представлен футболистам.
Официальная презентация, скорее всего, состоится завтра, 4 сентября.
Как сообщал УНИАН, 6 сентября украинская сборная матчем против Чехии стартует в Лиге наций, а 9 сентября встретится во Львове со Словакией.
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