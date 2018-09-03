Итальянский форвард забил невероятный гол пяткой ударом с лету (видео)

"Сампдория" разгромила "Наполи" в Серии А со счетом 3:0.

Нападающий «Сампдории» итальянец Фабио Квальярелла забил гол пяткой ударом с лету в матче чемпионата Италии против «Наполи».

На 75-й минуте встречи 35-летний Квальярелла воспользовался навесом партнера в штрафную и пяткой отправил мяч в сетку ворот соперника. Мяч стал третьим для «Сампдории» в матче и обеспечил команде разгромную победу со счетом 3:0.

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После матча форвард заявил, что это не лучший его гол в карьере.

«Когда увидел передачу, у меня была доля секунды на раздумья. Подумал, что если буду бить внутренней частью стопы, то точно не попаду в створ. Так что надо было бить пяткой и надеяться на лучшее. Вышло хорошо. Но это не лучший мой гол. Он в топ-3, но я пару раз забивал с центра поля. Есть из чего выбрать», – сказал Квальярелла после игры, сообщает Football-Italia.

Квальярелла в своей профессиональной карьере выступал исключительно за итальянские клубы. Наиболее известные из них: «Наполи», «Торино» и «Ювентус». В его активе 7 голов в 25 матчах за национальную сборную.

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