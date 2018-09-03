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Сборная Украины начинает подготовку к матчам с Чехией и Словакией в Лиге наций

13:15, 03 сентября 2018
Футбол
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Тренерский штаб сборной Украины вызвал на матчи с Чехией и Словакией 26 футболистов / REUTERS

Всего на сбор вызвано 26 футболистов - к первоначальному списку из 24 игроков добавилис форвард турецкого "Акхисара" Евгений Селезнев и дебютант команды, защитник испанского "Луго" Василий Кравец. Прибудет на сбор и травмированный Артем Беседин, но лишь для того, чтобы провести беседу с Шевченко и врачами сборной. Об этом сообщает "Команда 1".

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Первое занятие сборная проведет сегодня в 18.00 на НТК имени Банникова.

Завтра состоится открытая тренировка на НСК «Олимпийский». В 17.45 общественности представят новую игровую форму сборной Украины, а потом начнется занятие.

6 сентября украинцы стартуют в Лиге наций УЕФА матчем со сборной Чехии на выезде, а 9-го числа во Львове при пустых трибунах сыграют со Словакией.

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Теги: #сборная Украины по футболу