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Автора дубля в ворота Динамо признали лучшим игроком 7-го тура УПЛ

12:41, 03 сентября 2018
Футбол
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Марьян Швед / facebook.com/fplua

По итогам голосования экспертного совета все респонденты отдали голоса за 21-летнего футболиста. Напомним, что украинец Марьян Швед отметился дублем в ворота "Динамо" на НСК "Олимпийский", принеся своей команде неожиданную выездную победу - 2:0.

В текущем сезоне Швед забил уже 4 гола в 7 матчах. В прошлом розыгрыше чемпионата Украины на его счету было 6 мячей в 18 играх.

"Карпаты" после семи туров имеют 8 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице, "Динамо" с 13 очками пока идет третьим.

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Теги: #Карпаты#Динамо Киев#УПЛ-2018/19