Автора дубля в ворота Динамо признали лучшим игроком 7-го тура УПЛ

Форвард "Карпат" Марьян Швед стал главным героем футбольного уик-энда в Украине.

Нападающий "Карпат" Марьян Швед был признан лучшим игроком 7-го тура Премьер-лиги, сообщает официальный сайт организации.

По итогам голосования экспертного совета все респонденты отдали голоса за 21-летнего футболиста. Напомним, что украинец Марьян Швед отметился дублем в ворота "Динамо" на НСК "Олимпийский", принеся своей команде неожиданную выездную победу - 2:0.

В текущем сезоне Швед забил уже 4 гола в 7 матчах. В прошлом розыгрыше чемпионата Украины на его счету было 6 мячей в 18 играх.

"Карпаты" после семи туров имеют 8 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице, "Динамо" с 13 очками пока идет третьим.