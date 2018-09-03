Динамо занимает предпоследнее место в УПЛ по забитым голам

По данному показателю "Динамо" - 11-е из 12 участников.

Киевское «Динамо» в новом сезоне УПЛ не радует своих болельщиков забитыми голами.

После семи туров на счету столичной команды лишь 5 забитых голов ("Динамо" имеет матч в запасе, против "Мариуполя"). Меньше голов, чем "Динамо", забила только одна команда УПЛ - аутсайдер Премьер-лиги «Арсенал-Киев», у которого 4 забитых гола.

Отметим, «Шахтер» забил 18 голов, «Александрия» – 10, на счету «Зари» - 9 голов.

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Еще ни разу «Динамо» в нынешнем сезоне УПЛ не забивало больше 1 гола за игру, а в поединке с «Карпатами», который состоялся вчера, и вовсе не смогло ни разу взломать оборону соперника (0:2).

Как сообщал УНИАН, после матча "Динамо" - "Карпаты" главный тренер хозяев Александр Хацкевич намекнул, что уходит в отставку. Сегодня должен состояться разговор наставника с президентом клуба Игорем Суркисом.