Коноплянка впервые в сезоне сыграл за Шальке и заработал удаление

Украинец не доиграл поединок с "Гертой" в Бундеслиге.

Полузащитник сборной Украины и немецкого «Шальке» Евгений Коноплянка был удален в матче своего клуба в немецкой Бундеслиге против «Герты» (0:2) за фол последней надежды.

Украинец получил прямую красную карточку на 90-й минуте. Отметим, что после этого нарушения "Шальке" пропустил второй гол в матче со штрафного.

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Это удаление стало вторым в карьере Коноплянки. Первое удаление Евгений заработал в матче «Днепр» – «Таврия» (3:1), который состоялся 15 июля 2012 года.

В текущем сезоне Коноплянка провел первый матч за "Шальке". До этого он восстанавливался после травмы.

Как сообщал УНИАН, Коноплянка получил приглашение в национальную сборную Украины на матчи Лиги наций с Чехией (6 сентября) и Словакией (9 сентября).