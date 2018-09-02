Тренер Динамо Хацкевич намекнул об отставке: я для себя принял решение

"Динамо" под руководством Александра Хацкевича не может победить четыре поединка кряду.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич после сенсационного поражения в матче украинской Премьер-лиги с «Карпатами» (0:2) намекнул на отставку.

«Это поражение полностью на мне. Завтра поговорим с президентом. Я принял решение, которое пойдет на пользу команде и поблагодарил футболистов за проведенное вместе время», – сказал Хацкевич, передает сайт 1927.kiev.ua.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье "Динамо" уступило "Карпатам" со счетом 0:2 в матче 7-го тура УПЛ. "Динамо" продлило безвыигрышную серию во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча.