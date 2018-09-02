Карпаты в меньшинстве сенсационно обыграли на выезде Динамо (видео)

Весь второй тайм львовские футболисты отбивались вдесятером.

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился поединок 7-го тура УПЛ, в котором "Динамо" принимало "Карпаты". "Бело-синие" сенсационно уступили со счетом 0:2, сообщает официальный сайт турнира.

Хозяева полностью провалили первый тайм. На 18-й минуте Марьян Швед завершил фланговую атаку "Карпат" и открыл счет. А на последней минуте тайма тот же Швед оформил дубль, забив с угла штрафной великолепным ударом в дальний угол.

На 55-й минуте львовская команда осталась в меньшинстве. Мехремич получил второе предупреждение и оставил гостей вдесятером.

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"Динамо" полностью владело инициативой после перерыва и имело немало моментов для того, чтобы спасти игру. Новичок команд Сидклей попал в штангу, а Цыганков со штрафного угодил в перекладину ворот.

В итоге "Динамо" заметно превзошло "Карпаты" по количеству ударов (16-5), однако так и не смогло забить в ворота Кучинского.

"Карпаты" одержали первую победу под руководством своего нового тренера португальца Жозе Мораиша. У команды 8 очков, и она поднялась на 8-е место в таблице.

"Динамо" не может победить уже в четвертом матче подряд, команда Александра Хацкевича осталась на третьем месте и по потерянным очкам уступает "Шахтеру".