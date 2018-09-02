Заря разгромила в Киеве Арсенал в 7-м туре УПЛ

Гости забили пять безответных мячей команде Фабрицио Раванелли.

В Киеве завершился матч 7-го тура УПЛ, в котором "Арсенал-Киев" принимал луганскую "Зарю". Луганская команда одержала разгромную победу со счетом 5:0, сообщает официальный сайт турнира.

Гости открыли счет уже на 6-й минуте - Караваев головой замкнул подачу с правого фланга в исполнении Тымчика. На 14-й минуте Караваев прорвался по флангу и скинул мяч на Хомченовского, который оказался один в центре штрафной «Арсенала» – 2:0.

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В концовке первого тайма «Заря» забила третий раз. Отличился Рафаэль.

На 51-й минуте Богдан Леднев удачно сыграл на добивании и сделал счет 4:0. На 68-й минуте Хомченовский получил мяч перед линией штрафной, немного сместился и эффектно положил мяч в дальний угол, таким образом сделав дубль. 5:0.

"Заря" набрала 11 очков и вышла на четвертое место в турнирной таблице. У "Арсенала" остается 4 пункта, они на последнем месте.