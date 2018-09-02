Онлайн-видеотрансляция Динамо - Карпаты: Премьер-лига, 7-й тур

В Киеве проходит очередной матч футбольной Премьер-лиги.

Сегодня в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" проходит поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги между столичным "Динамо" и львовскими "Карпатами".

Команды находятся в разных частях турнирной таблицы. Киевляне находятся на 3-й строчке, а "Карпаты" занимают 10-ю строчку.

Добавим, что динамовцы проведут первый матч после вылета из Лиги чемпионов - 28 августа подопечные Александра Хацкевича сыграли вничью 0:0 с "Аяксом" и продолжат выступления в Лиге Европы.

Матч "Динамо" - "Карпаты" начнется в Киеве в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2.