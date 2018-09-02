Львов и Александрия провели боевой матч 7-го тура УПЛ, сыграв вничью

Александрия уступала к перерыву - 0:2, но в итоге едва не вырвала победу.

Во Львове на стадионе "Арена-Львов" завершился матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ФК «Львов» принимал одного из лидеров чемпионата «Александрию».

"Львов" после первого тайма вел в счете - 2:0, однако упустил победу во второй половине игры. В итоге - боевая ничья 2:2, сообщает официальный сайт турнира.

Уже на 8-й минуте счет открыл игрок хозяев бразилец Бруно, удачно сыграв на добивании после попадания партнера в штангу. На 22-й минуте еще один бразильский легионер "Львова" Тейлор головой замкнул отличную передачу с правого фланга и удвоил преимущество своего клуба.

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На старте второго тайма «Александрия» усилиями Грицука один мяч отыграла. На 82-й минуте Ситало забил второй гол «Александрии» и сравнял счет.

За считанные минуты до финального свистка «Александрия» провела быструю атаку, которую мог замыкать Грицук, однако попал в перекладину.

"Александрия" набрала 16 очков и на два очка отстает от лидера чемпионата - "Шахтера". У "Львова" - 6 пунктов.