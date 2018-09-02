Шевченко вызвал в сборную Украины защитника клуба второго испанского дивизиона
Защитник команды второго испанского дивизиона «Луго» Василий Кравец вызван в сборную Украины на матчи Лиги наций, сообщает «Команда №1».
Ранее Кравец находился в резервном списке национальной команды, а также получил вызов в молодежную сборную Украины.
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В текущем сезоне 21-летний украинец провел за «Луго» 3 матча, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Напомним, ранее Андрей Шевченко вызвал в сборную 24 игрока. После этого в списке произошло изменение - место травмированного Артема Беседина в сборной занял Евгений Селезнев.
Сборная Украины проведет стартовый матч Лиги наций на выезде с Чехией 6 сентября, а затем 9-го числа примет Словакию.