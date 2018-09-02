Олимпик обыграл в гостях Десну в 7-м туре УПЛ

Гости забили единственный гол в начале второго тайма.

В Чернигове завершился матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Десна" принимала донецкий "Олимпик".

Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

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На 54-й минуте длинную передачу со своей половины поля выполнил Антон Кравченко на форварда "Олимпика" Дмитрия Билонога, который развернулся и точно пробил под перекладину.

На 75-й минуте "Десна" осложнила себе задачу отыграть отставание в счете. Андрей Гитченко сорвал атаку "Олимпика" и получил вторую желтую карточку. В результате черниговская команда доигрывала вдесятером и так и не смогла сравнять счет.

"Олимпик" набрал 9 очков, а у "Десны" осталось 7 пунктов в турнирной таблице.