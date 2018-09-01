Шахтер на классе обыграл Мариуполь в матче Премьер-лиги

Лидер чемпионата Украины без проблем обыграл соперника со счетом 2:0.

В Харькове завершился матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" принимал "Мариуполь" и одержал уверенную победу "на классе".

Матч завершился со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Горняки имели преимущество на протяжении всей игры, а ключевые эпизоды матча случились в концове первого тайма и начале второго.

На 43-й минуте после передачи на ход от Тайсона Исмаили с левого угла штрафной прострелил на дальнюю штангу и Мораес с линии вратарской нанес точный удар. А на 56-й минуте Марлос справа под углом вышел один на один с голкипером и сделал передачу на Нема, а дотянувшийся до мяча Дава в падении срезал его в собственные ворота - автогол и 2:0.

Таким образом, "Шахтер" набрал 18 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ. Завтра свой матч проводит "Александрия" - в гостях против "Львова" - и в случае победы может догнать "горняков" в таблице по набранным очкам.