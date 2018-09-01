Шахтер провел открытую тренировку для болельщиков накануне матча с Мариуполем

По завершении футболисты вместе с тренерским штабом поднялись на трибуну, чтобы сделать совместное фото.

Накануне встречи с «Мариуполем» «горняки» провели открытую тренировку для болельщиков на ОСК «Металлист».

Заключительную сессию «Шахтера» перед очередным домашним матчем смогли посетить болельщики. Фаны аплодисментами приветствовали игроков и с интересом наблюдали за занятием, которое длилось почти час. По завершении футболисты вместе с тренерским штабом поднялись на трибуну, чтобы сделать совместное фото, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

– Довольно часто «Шахтер» проводит такие акции, – говорит защитник Сергей Кривцов. – Я считаю, это сплачивает команду, а также сближает клуб и фанатов. Сегодня мы получили положительные эмоции от поддержки людей, которые пришли на стадион, думаю, и болельщики довольны. Настрой на предстоящий матч с «Мариуполем» боевой. Нам нужны три очка, и будем все для этого делать на футбольном поле.

Также отдельно «оранжево-черные» поздравили своих самых преданных фанов – владельцев абонементов, которые с момента переезда команды в Харьков не пропустили ни одного домашнего матча. Футболисты вручили им памятные подарки.

– Я всегда покупал сезонный пропуск, когда еще «Шахтер» играл на «Донбасс Арене», – делится впечатлениями болельщик Александр Синельников. – Когда «горняки» начали реализовывать абонементы на ОСК «Металлист», то я сразу решил, что куплю. Это очень удобно: всегда свое место на трибуне, преимущество при покупке билетов на Лигу чемпионов и многое другое. Сегодня получил огромный заряд позитива. Спасибо команде!

– Очень понравилось мероприятие, – делится впечатлениями поклонник «горняков» Игорь Жабченко. – Много положительных эмоций, взял автографы, сфотографировался с Яриком Ракицким. «Шахтер» умеет не только классно играть, но и работать с болельщиками. Я уже третий сезон покупаю абонементы и всем рекомендую. Тот футбол, который демонстрирует «Шахтер», хочется смотреть и смотреть, но не по телевизору, а вживую.